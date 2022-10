58-jarige bromfietser loopt zware breuken op na aanrijding

Een 58-jarige man uit Veurne liep vrijdagochtend zware verwondingen op aan zijn benen nadat hij door een auto werd aangereden. De man wacht wellicht een langdurig herstel.

Het verkeersongeval gebeurde rond 6.45 uur in de Albert I-Laan in Veurne. Het was op dat moment nog donker en het was licht aan het regenen. Zowel de bestuurster van de auto als de bromfietser verklaarden nadien elkaar niet te hebben gezien.

“Het ongeval gebeurde toen een vrouw die in een Audi reed op de Albert I-Laan wilde overdraaien om de Handelsstraat in te rijden”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “De vrouw voerde haar zoon naar zijn werk. Uit de tegenovergestelde richting kwam een 58-jarige bromfietser gereden die richting kruispunt met de Brugsesteenweg reed. De bromfietser werd aangereden en kwam ten val. De man liep daarbij ernstige verwondingen op, vooral aan zijn onderste ledematen, waar hij serieuze breuken heeft. De moeder en haar zoon bleven ongedeerd maar waren in shock.”

Na het ongeval snelden een ambulance en MUG ter plaatse om de man de dringendste zorgen toe te dienen. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht waar hem wellicht een langdurig herstel wacht. De brandweer stuurde nog een voertuig ter plaatse voor de nodige signalisatie. (JT/JH)