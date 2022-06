57-jarige motorrijder uit De Haan sterft na aanrijding in Eernegem

Een 57-jarige motorrijder is zondag in de voormiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Eernegem (Ichtegem). Ter hoogte van het kruispunt werd de motard aangereden door een wagen en kwam zwaar ten val. De man overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Het verkeersongeval gebeurde rond 10 uur in Eernegem, deelgemeente van Ichtegem. De 57-jarige motorrijder uit de Haan reed in de Achterstraat in het centrum van Eernegem en vervolgde zijn weg. De man zou op weg geweest zijn naar een motortreffen in de buurt. Op dat ogenblik naderde een 60-jarige vrouw uit Ichtegem vanuit de Leliestraat het kruispunt. De vrouw moest voorrang verlenen aan de motorrijder door middel van een volle witte lijn op het einde van de weg. Toen ze voorbij het kruispunt reed werd de motorrijder gegrepen. De man kwam zwaar ten val en het was meteen duidelijk dat zijn verwondingen ernstig waren.

Overleden in ziekenhuis

Een ambulance en MUG-dienst snelden ter plaatse en dienden de man de dringendste zorgen toe. Er werd bijstand van de brandweer gevraagd met een tent omdat de man lange tijd ter plaatse verzorgd werd. Hij werd daarna met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge waar hij korte tijd later overleed. De politiezone Kouter voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit. Ook het Brugse parket werd verwittigd maar omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren werd geen deskundige ter plaatse gestuurd. Door het ongeval waren de Achterstraat en de Leliestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Rond 12 uur waren beide voertuigen getakeld en werd de weg terug opengesteld. (JH)