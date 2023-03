54-jarige Wielsbekenaar overleden na aanrijding op Expresweg, vermoedelijk na wanhoopsdaad

Langs de Expresweg in Wielsbeke, de verbindingsweg tussen Oostrozebeke en Ooigem, is donderdagochtend omstreeks 7 uur een 54-jarige man uit Wielsbeke overleden. Volgens het parket wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad.

De man was aan het wandelen langs de verbindingsweg toen hij er aangereden werd door een vrachtwagen. Een deskundige van het parket werd aangesteld om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Daaruit blijkt dat de vrachtwagenchauffeur geen enkele schuld treft. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.

Mugteam

De man werd even voorbij de firma Agristro aangereden door een vrachtwagen van een firma uit Melle, gespecialiseerd in ontstoppingswerken.

Al snel bleek dat de situatie waarin de man verkeerde ernstig was. De hulpdiensten, waaronder een mugteam, snelden onmiddellijk ter plaatse. Alle hulp kwam echter te laat.

Verkeer omgeleid

De man overleed langs de Expresweg aan zijn verwondingen. Na het ongeval werd de verbindingsweg afgesloten tussen de Ridder de Ghellinckstraat en de Fabiolaan. Het verkeer werd door de politie omgeleid.