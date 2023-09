49-jarige man naar ziekenhuis na botsing tussen auto en tractor in Koekelare

Op het kruispunt van de Hovaerestraat met de Bisschophoekstraat in Koekelare botsten een auto en een tractor dinsdagavond op elkaar. De BMW belandde daarbij in de gracht. De 49-jarige bestuurder uit Gistel moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het verkeersongeval deed zich dinsdagavond rond 18.30 uur voor op het kruispunt van de Hovaerestraat met de Bisschophoekstraat in Koekelare. Een tractorchauffeur die in de Hovaerestraat reed wou rechtdoor rijden, maar kwam daarbij in botsing met de bestuurder van een BMW die vanuit de andere straat kwam. Daarbij verleende de chauffeur geen voorrang.

De BMW werd links achteraan geraakt en werd weg geslingerd. De auto belandde daarna in de gracht. De tractor kreeg af te rekenen met een platte band waarna het gevaarte stuurloos werd en nog tegen een haag en afsluiting terechtkwam.

De politiezone Polder kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De 49-jarige bestuurder van de BMW werd lichtgewond en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De voertuigen moesten getakeld worden. (JH)