46-jarige vrouw zwaargewond na botsing tussen twee wagens in Eernegem

Bij een verkeersongeval in Eernegem vielen maandagochtend drie gewonden. Een 46-jarige vrouw, die als passagier in een wagen zat die frontaal op een ander voertuig botste, moest door de brandweer worden bevrijd en raakte zwaargewond. De ravage op de weg was groot.

Het verkeersongeval gebeurde om 10.20 uur in de Mitswegestraat, een weg tussen Ichtegem en Eernegem. Een 19-jarige man uit Koksijde reed met zijn BMW in de Mitswegestraat in de richting van de Zuidstraat in Ichtegem toe hij bij het verlaten van de bocht naar rechts teveel op de andere rijstrook terecht kwam en dar tegen de Renault van een 52-jarige man uit Ichtegem botste. Beide auto’s raakten elkaar aan de linkerhoek. De klap was zwaar. De BMW eindigde dwars over de weg en de Renault werd achteruit geduwd tot over het voetpad en de oprit van een woning en ramde daar nog een brievenbus.

Vrouw gekneld

Buurtbewoners gingen kijken wat er aan de hand was en kwamen helpen. Een ziekenwagen werd verwittigd, maar een 46-jarige vrouw uit Ichtegem, die als passagier in de Renault zat, bleek zwaargewond te zijn en moest uit de wagen worden bevrijd door de brandweer. Daarom kwamen de brandweerposten van Torhout en Koekelare en een officier van Oostende ter plaatse. De vrouw kon snel uit de wagen worden geholpen en werd zwaargewond maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis van Torhout gebracht.

De twee bestuurders raakten lichtgewond. Door de botsing was er een behoorlijke ravage op straat en daarom werd de Mitswegestraat anderhalf uur afgesloten tot de wrakken getakeld werden en de weg was opgeruimd. (JH)