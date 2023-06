43-jarige trucker krijgt drie maanden cel nadat hij 78-jarige fietsster doodreed op gevaarlijk en druk kruispunt

Een 43-jarige vrachtwagenchauffeur is maandagochtend door de Brugse politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden. Een jaar eerder veroorzaakte de man een dodelijk verkeersongeval waarbij de 78-jarige Anna Van Daele het leven liet. De man is dus schuldig aan onopzettelijke doding, al ligt de fout ook deels bij het slachtoffer zelf volgens de rechtbank.

11 februari 2022. Het gevaarlijke kruispunt van de Generaal Lemanlaan met de Brugse ring doet zijn naam alweer eer aan. De 43-jarige D.B. wilde op het kruispunt rechtsaf draaien, maar kreeg daar niet snel de kans toe. Heel wat fietsers passeerden de vrachtwagen, waardoor het al tweemaal rood werd nog voor D.B. deftig kon indraaien. Toen het voor een derde keer groen werd, begon D.B. nadat alle fietsers gepasseerd waren aan zijn manoeuvre. Een paar meter verder kwam de 78-jarige Anna met haar fiets het kruispunt opgereden. De vrouw had groen licht en wilde oversteken, maar werd gegrepen door de vrachtwagen die rechtsaf wilde slaan. Ze overleefde de aanrijding niet en stierf ter plaatse.

Pleidooien

Vrachtwagenchauffeur D.B. (43) verscheen twee weken geleden al voor een eerste keer voor de politierechtbank om zich te verantwoorden voor onopzettelijke doodslag. De feiten mogen dan al meer dan een jaar geleden zijn, toch had de man nog zichtbaar moeite met het ongeval. Een groot discussiepunt tijdens de pleidooien: waar bevond Anna zich toen D.B. rechtsaf sloeg? Het ene deskundig verslag spreekt het andere tegen en ook de trucker zelf leek zich niet te vinden in de vaststellingen van de verkeersdeskundige.

Volgens dat verslag zou de fietsster gegrepen zijn door de voorste wielen van de vrachtwagen, wat wil zeggen dat Anna dichtbij de vrachtwagen was toen D.B. aan zijn manoeuvre begon. Nonsens volgens de trucker zelf. De fietsster had groen licht en voorrang, maar D.B. besloot toch zijn manoeuvre verder te zetten. Een moeilijke kwestie en dat vonden ook de procureur en politierechter. Daarom vermoedt de rechtbank ook dat er sprake is van miscommunicatie: de fietsster dacht, doordat de vrachtwagenchauffeur uiterst voorzichtig reed, hoogstwaarschijnlijk dat hij haar gezien had en voorrang zou verlenen. Maar dat gebeurde dus niet.

Druk en gevaarlijk kruispunt

De 78-jarige Anna liet ter plaatse het leven en de trucker draagt het ongeval nog elke dag met zich mee. “Dat is allemaal leuk met een vrachtwagen rijden, tot je zoiets meemaakt”, zei D.B twee weken eerder tijdens de pleidooien. “Weet je wel niet wat dat betekent? Ik denk nog elke dag aan haar.”

Volgens de Brugse politierechter zijn zowel het slachtoffer als de vrachtwagenchauffeur deels verantwoordelijk voor het ongeval. Anna Van Daele had als volwassene en ervaren fietsbestuurder moeten weten dat het uiterst gevaarlijk was om het kruispunt op te rijden en toch naast de vrachtwagen te rijden, ook al had ze voorrang. D.B. heeft de fietsster dan weer niet gezien, maar had haar wel kunnen zien.

Dat het een druk en gevaarlijk kruispunt is, werd ook niet ontkend. Zeker tijdens de spitsuren kan het er een stormloop van wagens, fietsers en voetgangers zijn. “Dat kruispunt moet dringend opnieuw aangepakt worden”, zei de politierechter nog.

Vonnis

De Brugse politierechter veroordeelde de man maandagochtend daarom tot een effectieve gevangenisstraf van drie maanden. “Er kon geen uitstel meer verleend worden”, zei de rechter. Daarnaast moet de man ook een boete van 400 euro betalen. D.B. kreeg dus geen rijverbod opgelegd.

Lees ook…

Hoeveel doden moeten er nog aan de Gentpoort in Brugge vallen?

Nabestaanden wijzen niet naar trucker na dood Anna (78) in Brugge: “Hoeveel verkeersdoden moeten er hier nog vallen?”