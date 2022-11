42-jarige fietser komt om het leven na aanrijding in Loppem

Langs de Torhoutsesteenweg in Loppem is maandagavond even voor 18 uur een 41-jarige fietser om het leven gekomen. De man kwam in botsing met een wagen en overleefde de klap niet.

De auto kwam in de gracht tegen een duiker terecht. De bestuurster is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeerde niet in levensgevaar. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden na te gaan. Voor de fietser kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse.

De Torhoutsesteenweg was een hele tijd voor alle verkeer afgesloten. Er was een omleiding voorzien.