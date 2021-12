38-jarige man ongedeerd nadat hij in auto in slaap valt en drie bomen raakt in Oostendestraat in Diksmuide

Een 38-jarige man uit Diksmuide bleef maandagmiddag gelukkig ongedeerd toen hij in slaap viel in zijn wagen en drie bomen raakte op de Oostendestraat in Diksmuide. Op die straat gebeurden vroeger verschillende zware ongevallen.

Het ongeval gebeurde maandagmiddag 6 december rond 14 uur toen de 38-jarige man uit Diksmuide in de Oostendestraat tussen Beerst en Diksmuide reed. Plots raakte hij met zijn Mercedes Vito van de weg af en schampte rechts een eerste boom.

De wagen denderde voort over de zachte berm en raakte nog twee bomen vol alvorens tot stilstand te komen op de weg. De Mercedes was zwaar gehavend. De 38-jarige bestuurder bleef ongedeerd maar was wat aangeslagen.

Auto rijp voor schroothoop

“Ik kwam van mijn werk bij AB Inbev in Jabbeke en was op weg naar huis”, zegt de man. “Ik had de vroege dienst gehad en ben helaas in slaap gevallen in de auto. Pas toen ik de tweede boom vol raakte, schrok ik wakker en kon ik nog tegensturen om niet verder te rijden. Daarbij heb ik nog geluk gehad dat ik niet in de gracht ben geëindigd.”

“Het doet me wel pijn om te zien dat mijn auto wellicht rijp is voor de schroothoop. Ik had er lang voor gespaard en heb die wat extra uitgerust maar helaas. Ik mag me wel gelukkig prijzen dat het niet erger is.”

Dodenstraat

Zeker omdat het ongeval in de Oostendestraat gebeurde waar vroeger verschillende zware ongevallen gebeurden, ook met dodelijke afloop. De dikke bomenrijen die toen naast de weg stonden tussen Diksmuide en Sint-Pieters-Kapelle werden enkele jaren geleden allemaal gerooid en vervangen door jonge exemplaren. Sindsdien is de Oostendestraat afgeraakt van haar reputatie als ‘dodenstraat’.

Na het ongeval werd de Mercedes getakeld en kwam de brandweer ter plaatse om de afgeknakte bomen en gelekte motorvloeistoffen op te ruimen. (JH)