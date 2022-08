36-jarige motorrijder uit Alveringem duikt in gracht na verkeerd ingeschat inhaalmanoeuvre

Een 36-jarige motorrijder uit Alveringem raakte woensdagmiddag lichtgewond bij een verkeersongeval in Gijverinkhove. De man schatte een inhaalmanoeuvre verkeerd in en eindigde in de gracht.

Het ongeval gebeurde woensdag kort voor het middaguur in Gijverinkhove, een deelgemeente van Alveringem. Het gebeurde op een bochtig stuk van de Gijverinkhovestraat ter hoogte van metaalbedrijf Cuffez waar naast de weg meteen de zachte berm ligt. “Een 36-jarige motorrijder uit Alveringem reed er van Beveren in de richting van Gijverinkhove”, zegt politiecommissaris Toon Fonteyne van zone Spoorkin.

“Op een bepaald moment wilde hij een wagen inhalen, maar daarbij liep het fout. Door een verkeerde inschatting op het moment dat hij op het tegenovergestelde rijvak reed, was er een tegenligger op de baan. Toen hij opnieuw wilde invoegen, verloor de man de controle over zijn Kawasaki en belandde in de gracht. Beide bestuurders stopten om de man te helpen en belden de hulpdiensten. Ze haalden de man samen uit de gracht. Een ambulance ging ter plaatse en gaf de man de nodige zorgen. Hij raakte lichtgewond, maar zou later zelf een dokter raadplegen en moest niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de stuurstang van de Kawasaki geraakt.”

De politie deed er de nodige vaststellingen en de brandweer voorzag signalisatie op de weg. (JH)