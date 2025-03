35-jarige motorrijder in levensgevaar na zwaar ongeval in Ichtegem

Een 35-jarige motorrijder raakte vrijdagavond levensgevaarlijk gewond bij een zwaar verkeersongeval in Ichtegem. De man knalde met zijn motor hard in de flank van een bestelwagen. De man werd lange tijd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt de precieze omstandigheden.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond rond 21 uur op de Torhoutbaan in Ichtegem. Wat er precies gebeurde wordt nog onderzocht. In ieder geval kwam het tot een zware botsing tussen een Citroën Berlingo en de motorrijder.

Beiden reden in tegenovergestelde richting en volgens de eerste vaststellingen wou de bestelwagenchauffeur links een parking oprijden. De motorrijder kwam bij het ongeval hard in de rechterflank van de Citroën terecht waarna de tweewieler werd weggeslingerd. De klap was bijzonder hevig. Het achterste portier van de bestelwagen werd afgerukt en de hele flank liep zware schade op.

De motorrijder was naar verluidt onderweg naar huis en familie die achterop reed kwam even later op het ongeval uit. De hulpdiensten werden onmiddellijk gebeld waarna een MUG-team, een ziekenwagen, de brandweer met signalisatie en verschillende ploegen van politiezone Kouter ter plaatse kwamen.

Levensgevaar

“Bij het ongeval raakte een 35-jarige motorrijder uit Ichtegem levensgevaarlijk gewond”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

“De man werd naar het ziekenhuis in Rumbeke gebracht voor verzorging. In de bestelwagen zat een 61-jarige man uit Nieuwpoort. Hij bleef ongedeerd. Onze ploegen sloten de baan af voor de nodige vaststellingen. Door het parket werd een verkeersdeskundige aangesteld die de precieze omstandigheden onderzoekt.”

De Torhoutbaan bleef tot middernacht afgesloten voor alle verkeer. Na de vaststellingen moesten de motor en bestelwagen getakeld worden. Er lagen ook veel brokstukken op de weg die nog opgeruimd moesten worden.

De politie trok in opdracht van het parket het rijbewijs van de 61-jarige man in voor 15 dagen.

(JH)