25-jarige vrouw valt in slaap en doorploegt gracht in Handzame

In de Klerkenstraat in Handzame had een vrouw zondagnacht veel geluk bij een ongeval.

De 25-jarige dame uit Kortemark viel rond 2.50 uur in slaap achter het stuur van haar wagen toen ze op de terugweg was van haar werk. Ze kwam naast de weg terecht en doorploegde een zeventigtal meter gracht. Ze raakte daarbij ook enkele houten palen en boompjes.

Ze raakte evenwel niet gewond en kon op eigen kracht haar wagen verlaten. De politie kwam langs voor de nodige vaststellingen. Er was geen alcohol in het spel. (JH)