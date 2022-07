24-jarige Samira sterft na frontale botsing op vrachtwagen: “Haar leven moest nog beginnen”

Zaterdagmorgen is de 24-jarige Samira Dzaferi omgekomen bij een ongeval in Heestert. Op de Stijn Streuvelsstraat reed de dame uit Moen frontaal in op de vrachtwagen van een marktkramer. Haar familie en vriendinnen zijn er het hart van in. “We waren yin en yang sinds ik haar 12 jaar geleden ontmoette. Ze was altijd behulpzaam, altijd lief.”

“Ze was een warm persoon. Heel lief voor anderen. Te lief soms.” Wie over Samira vertelt, benadrukt haar gouden hart. Een gouden hart dat ze nu met niemand meer kan delen. De 24-jarige Samira Dzaferi, die bij haar grootouders in Moen woonde, overleed zaterdagmorgen in de Stijn Streuvelsstraat in Heestert nadat ze frontaal botste met een vrachtwagen.

Bij haar naasten dringt het nieuws nog altijd niet goed door. “Woensdag kwam ze nog langs met een cadeau voor ons zoontje van vijf weken, nu is ze er niet meer”, vertelt haar grote zus Tiny Seynaeve. Ook Yana Migneau, een van haar beste vriendinnen, weet niet wat ze nu moet beginnen. “We waren yin en yang sinds ik haar 12 jaar geleden ontmoette. Ze was altijd behulpzaam, altijd lief.”

“Haar leven moest eigenlijk nog echt van start gaan”, zegt Tiny. “Ze droomde van een eigen stekje en daar werkte ze hard voor. Ze spaarde goed, maar was ook telkens trots als ze zich iets kon aanschaffen. Mooie schoenen of een handtas. Ze hield zich meestal wat op de achtergrond, maar daarop was ze wel fier.”

Er vielen al meerdere verkeersslachtoffers op de Stijn Streuvelsstraat in Heestert. Waarnemend burgemeester Isabelle Degezelle (CD&V) ziet in een trajectcontrole een oplossing voor het probleem. © JDW

Gentse Feesten

Na haar studies Sociaal Werk ging ze aan de slag als huishoudhulp, in de weekends kluste ze bij in cocktailbar Blessed in Avelgem. “We waren intussen echte vriendinnen geworden”, zegt zaakvoerster Morgane Seys. “Ze stond altijd voor iedereen klaar en zag in iedereen het goeie. Als je je even niet goed voelde, dan zorgde ze er na een halfuurtje al voor dat je er weer tegen kon.”

Het was met Morgane en de equipe van Blessed dat Samira vrijdagnacht na haar dienst nog eens naar de Gentse Feesten ging. “We hebben gelachen, gezongen en gedanst. Ik heb haar nog eens kunnen vastpakken en ze bedankte me voor de avond. Zo zal ik me haar herinneren, met de glimlach.”

Een glimlach die zaterdagmorgen iets na vijf uur voor eeuwig zou worden. Marktkramer Koen Glorieux uit Kortrijk was de ongelukkige chauffeur van de vrachtwagen waartegen Samira reed. Hij was op weg naar de markt in Avelgem, waar hij al jaren zijn fruit en groenten verkoopt. “De wagen kwam snel uit de bocht en sloeg aan het zwalpen”, getuigde de man achteraf. “Ze kwam op mijn vak terecht en ik kon haar niet meer ontwijken. Ik ben nog uit mijn vrachtwagen gestapt, maar ben zelfs niet meer gaan kijken. Ik kon niks meer doen, behalve de hulpdiensten bellen.”

Koen zelf bleef op wat lichte pijn na ongedeerd. Vooral mentaal wacht hem een moeilijke periode. “Het is vreselijk als ik denk aan die familie. Ik wens dat echt niemand toe”, zucht hij. Het is het eerste ongeval waarin hij betrokken raakt. “Het is al veertig jaar dat ik hier elke zaterdag naar de markt rijd. Het is wel altijd de weg geweest die ik het minst graag toe. Telkens was ik blij dat ik op de markt van Avelgem arriveerde.”

De vrachtwagen van Koen Glorieux was ook zwaar beschadigd. © JDW

Trajectcontrole

Het is dan ook een weg die al meer slachtoffers maakte. Vorig jaar nog in februari overleed Jordy Buysschaert (21) uit Menen er op bijna exact dezelfde plaats. Waarnemend burgemeester Isabelle Degezelle (CD&V) erkent het probleem. “Ik betreur wat er is voorgevallen. De weg is wel niet onze bevoegdheid. We hadden al gesprekken met het Agentschap Wegen en Verkeer, maar voorlopig staat er niks op til. Persoonlijk zou ik opteren voor trajectcontrole.” (JDW)