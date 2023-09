24-jarige motorrijder zwaargewond na knal op auto in Ichtegem

Een 24-jarige motorrijder raakte zaterdagochtend zwaargewond na een verkeersongeval in Ichtegem. De man knalde achteraan aan hoge snelheid in op een wagen die net een oprit had verlaten. Door het ongeval was de Diksmuidebaan lange tijd afgesloten voor het verkeer.

Het verkeersongeval op de Diksmuidebaan in Ichtegem gebeurde om 9 uur 50, op het stuk tussen de Keibergstraat en de Zuster Clarastraat. Een 24-jarige motorrijder, die in de buurt woont, reed er aan hoge snelheid achteraan in op een Fiat 500. De twintiger werd van zijn motor geslingerd en kwam met een harde klap op het asfalt terecht. Een ziekenwagen, MUG-team en de politie snelden ter plaatse.

De man kreeg lange tijd verzorging ter plaatse tot hij gestabiliseerd werd en overgebracht kon worden naar het AZ Delta in Roeselare. Hij liep zware verwondingen op aan zijn benen en had veel last van zijn borstkas. De man raakte bij het ongeval zwaargewond maar was volgens de eerste berichten niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Diksmuidebaan anderhalf uur afgesloten in beide richtingen, tot beide voertuigen getakeld werd. Dat leverde aanzienlijke verkeershinder op.

Hoge snelheid

De vrouw die de Fiat 500 bestuurde was wat in shock na het ongeval. “Ik reed met mijn wagen achteruit van mijn oprit de Diksmuidebaan op”, zegt ze. “Daar heb ik een perfect zicht. De motorrijder was helemaal nog niet op de baan toen ik zelf de straat opreed. Pas als ik terug vooruit reed, knalde die man achteraan mijn wagen. Hij werd weg geslingerd en kwam naast mijn auto terecht.”

“De klap was zo hevig dat alle buren naar buiten kwamen om te zien wat er gebeurde en om die man te helpen. Een getuige zag die motorrijder even voordien enorm optrekken op de weg, die er nochtans nat bij lag. Het is duidelijk dat hij aan erg hoge snelheid op mijn auto is ingereden. Ik hoop maar dat hij hier door komt.” Buurtbewoners klagen al langer over de hoge snelheden op de Diksmuidebaan, dat al eerder het decor was van verkeersongevallen, zelfs met dodelijke afloop. (JH)