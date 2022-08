22-jarige fietser loopt polsbreuk op na aanrijding in Pervijze

Een 22-jarige fietser raakte vrijdag in de vooravond betrokken bij een verkeersongeval in Pervijze (Diksmuide). De man liep vermoedelijk een polsbreuk op.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 17 uur op de Schoorbakkestraat in Pervijze nabij Diksmuide. “Volgens de eerste vaststellingen kwam de fietser vanuit een ondergeschikte straat en wilde hij linksaf de Schoorbakkestraat oprijden”, zegt commissaris Geert Provoost van zone Polder. “Op de hoofdweg reed een wagen richting Proostdijk. De 23-jarige bestuurster uit Diksmuide die in de wagen reed kon een aanrijding niet meer vermijden. De fietser werd opgeschept en kwam ten val. De 22-jarige man uit Nieuwpoort liep verwondingen op in het aangezicht en houdt aan het ongeval vermoedelijk ook een polsbreuk over.”

Naar ziekenhuis

Zowel de mug als een ambulance snelden ter plaatse. De fietser werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. (JH)