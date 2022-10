21-jarige Bruggeling overleden nadat hij inrijdt op stilstaande vrachtwagen in file

Woensdagmorgen rond half negen gebeurde op de A11 in de richting van Brugge een zwaar ongeval. Daarbij kwam de bestuurder van een bestelwagen om het leven. Het betreft een 21-jarige Bruggeling die een eenmanszaak had.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file richting Brugge. Eerder die morgen had een vrachtwagen daar metalen platen verloren die op de rijweg terechtgekomen waren. De brandweer was opgeroepen om de weg op te ruimen en om er signalisatie te plaatsen.

Het is in die file dat de chauffeur van de bestelwagen achteraan inreed op een Nederlandse truck die stilstond. Voor de bestuurder van de bestelwagen kwam alle hulp te laat, hij was op slag dood. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond maar was zwaar aangeslagen door het gebeuren. Door het ongeval en de takelwerkzaamheden was er vertraagd verkeer richting Brugge.

“Vanochtend heeft zich in Brugge een dodelijk verkeersongeval voorgedaan op de A11. Op de Roskambrug reed een lichte vracht in op een stilstaande vrachtwagen, die achteraan in de file stond. De man (geboren in 2000, uit Brugge) was op slag dood”, klinkt het bij het parket. “Gezien de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn, werd er geen verkeersdeskundige aangesteld.”