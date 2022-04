20-jarige Diksmuideling achtervolgt koppel kilometerslang bij verkeersagressie: “Hij filmde alles met zijn eigen dashcam”

Een 21-jarige jongeman uit Diksmuide werd deze nacht gearresteerd voor poging tot doodslag na een extreem geval van verkeersagressie. J.A. achtervolgde een doodsbang koppel veertigers kilometerslang terwijl zij in beide richtingen probeerden te ontsnappen. Uiteindelijk reed hij hen aan. “De dader heeft alles gefilmd met zijn eigen dashcam, zodat er bewijzen zijn”, zegt commissaris Wim Merlevede.

Wat zich donderdag even na middernacht afspeelde op de Oostendestraat in Diksmuide is alleen maar hallucinant te noemen. Een koppel uit Diksmuide, de 45-jarige S.G. en zijn 41-jarige vrouw L.V. reden rustig in hun Peugeot naar huis. Ze werden bruusk opgeschrikt door een Seat Ateca die hen ter hoogte van het voetbalveld van Keiem links van de vluchtheuvel inhaalde aan 150 kilometer per uur. Op die plaats mag je 70 rijden. S.G. was zo geschrokken dat hij even flikkerde met zijn grootlichten. Daarop ontstond een extreem geval van verkeersagressie.

In beide richtingen ontsnappen

“De man in de Seat Ateca remde daarop bruusk en sneed het koppel de weg af”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. “Meermaals trok hij op en remde hard voor hun wagen. Zij konden enkele aanrijdingen vermijden en hem inhalen. Waarop de man weer naast hen kwam rijden en alweer alles dicht gooide. Het koppel was intussen zodanig bang geworden dat ze hun wagen keerden om via de andere richting naar huis te rijden. Maar ook J.A. keerde de wagen en achtervolgde hen. S.G. verklaarde dat hij zelf haast 160 kilometer per uur reed in de hoop hem af te schudden maar de man bleef hen bruuskeren. Uiteindelijk draaiden ze weer hun auto maar alweer passeerde J.A. hen. Even verderop zette hij zijn Ateca zelfs dwars over de baan. Het koppel kon maar net passeren via het fietspad waar J.A. hen uiteindelijk heeft aangereden.” Intussen belde L.V. de politie op en met hen werd afgesproken op de Markt van Diksmuide. J.A. maakte zich intussen uit de voeten.

Anderhalf jaar rijbewijs

De politie begon meteen met het uitlezen van alle camera’s langs de Oostendestraat. Daarop kwam de Seat Ateca en de nummerplaat duidelijk in beeld. “De nummerplaat bleek toe te behoren aan een man uit Maasmechelen”, vervolgt de politie. “Maar zijn 21-jarige zoon woont in Diksmuide. De politie ging op zoek en vond de beschadigde Seat terug. De man werd uit zijn huis gehaald en gearresteerd. Hij werd opgesloten in het politiebureel om later verhoord te worden.” Het parket kleefde voorlopig de kwalificatie poging tot doodslag op de feiten. Of J.A. aangehouden zal worden is nog niet duidelijk. Hij heeft amper anderhalf jaar zijn rijbewijs en is politioneel al gekend.

Alles zelf gefilmd met dashcam

Tijdens het onderzoek stootte de politie op een meevaller. “In zijn Seat bleek de man een dashcam te hebben”, vervolgt commissaris Merlevede. “En die heeft alle feiten gefilmd. Het bleek zelfs dat de vriendin van de jongeman naast hem zat. En zij maande hem aan dat het genoeg was geweest. Uit analyse van de beelden bleek dat hij eerder op de nacht al toeren uithaalde op de autosnelweg. Daar reed hij aan 180 kilometer per uur rond en haalde vrachtwagens in over de pechstrook. Alle beelden en data werd scherp vastgelegd.” Er zijn vermoedens dat J.A onder invloed verkeerde. Zijn rijbewijs werd alvast voor 15 dagen ingehouden. (JH)