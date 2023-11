2 tieners gewond na ongeval tussen wagen en bromfiets in Oostende

In Oostende zijn woensdagavond twee tieners gewond geraakt bij een ongeval met een bromfiets. De baan bleef na de aanrijding urenlang afgesloten in afwachting van de nodige vaststellingen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur 30 langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Uit eerste onderzoek blijkt dat een 71-jarige man uit Oostende met zijn voertuig een parkeerplaats wou verlaten. Daarbij kwam het tot een botsing met een bromfiets die op de rijbaan reed.

De bromfiets werd bestuurd door een 17-jarige man uit Jabbeke, een andere 17-jarige man uit Oostende zat achterop. Beiden moesten gewond naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. De automobilist legde een negatieve ademtest af, een bloedproef bij de bromfietser brengt hieromtrent op een later tijdstip meer duidelijkheid. Tot 21 uur was de rijbaan afgesloten voor de noodzakelijke vaststellingen. Verder onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt.