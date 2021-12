17-jarige Shania mist finale Queen of the Models door zwaar ongeval: ‘Ik verwijt de vrachtwagenchauffeur niets”

De 17-jarige Shania Stevens uit Wingene kon zondag niet deelnemen aan de finale van de modellenwedstrijd Queen of The Models nadat ze vrijdagochtend meerdere breuken opliep bij een dodehoekongeval in de Hillesteenweg. “Ik verlangde zo naar mijn eerste ervaring in de modellenwereld. Toch neem ik de vrachtwagenchauffeur niets kwalijk. Hij kon er niets aan doen.”

Studente haartooi aan het Ensorinstituut in Oostende Shania Stevens was vrijdagochtend op weg met haar roze scooter naar haar stageplaats in Torhout toen het iets voor negen uur langs de Hillesteenweg in Wingene helemaal verkeerd liep. Een vrachtwagenchauffeur die er de oprit van een bedrijf wou oprijden, had Shania op het fietspad niet gezien.

De Wingense kon een botsing niet vermijden, de vrachtwagen tikte haar aan waarna ze viel. “De vrachtwagen raakte me in mijn zij. Ik kwam uiteindelijk met mijn benen onder het voertuig terecht. Ik voelde hoe de wielen over mijn benen gingen.”

Hele reeks breuken

De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse en Shania werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Ik bleef voortdurend bij bewustzijn en werd vrijdag nog geopereerd”, vertelt ze van op haar ziekbed in het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare. Ze liep bij het ongeval verschillende breuken op: een dubbele bekkenbreuk, een gebroken bovenbeen, een gebroken schaambeen en een gebroken enkel. “De eerste zes weken zal ik niet kunnen stappen. Daarna wacht mij nog een lange revalidatie, maar ik besef dat dit veel erger kon afgelopen zijn. De vrachtwagenchauffeur neem ik niets kwalijk. Hij heeft me waarschijnlijk niet gezien en kan dus ook niets aan het ongeval doen. Hij is me zelfs meteen komen helpen.”

Maanden voorbereiding

Voor Shania heeft het ongeval grote gevolgen. Op zondag 12 december zou ze deelnemen aan de finale van modellenwedstrijd Queen of the Models in Scherpenheuvel. “Mijn eerste ervaring als model. Ik keek daar al een jaar naar uit. In mei startten de voorbereidingen op de finale. Toen vonden de eerste fotoshoots al plaats. Zondag zou het een fantastische dag worden.”

Door haar zware verwondingen moet Shania haar debuut in een modellenwedstrijd nu uitstellen. “Ik focus me nu eerst op mijn herstel. De komende weken en maanden wacht ik af en dan bekijk ik wel of ik aan een andere wedstrijd deelneem.”