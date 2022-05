17-jarige pizzakoerier moet uitwijken en komt met bromfiets ten val in Oostduinkerke

Een 17-jarige pizzakoerier die met een bromfiets van Domino’s Pizza onderweg was is maandagavond zwaar ten val gekomen in Oostduinkerke. De jongen moest met hevige pijn aan de heup en voeten naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 18.20 uur toen de 17-jarige jongen uit Koksijde met zijn bromfiets in de Koksijdesteenweg. Hij was net een pizza gaan leveren in Oostduinkerke en reed terug naar Koksijde. Volgens de jongen reed er plots een fietser zonder kijken het fietspad op komende vanuit de Westhinderstraat. De fietser verleende daarbij geen voorrang.

Harde val

De jongen schrok hevig en gooide zijn remmen dicht om een aanrijding te vermijden. Daarbij kwam hij echter ten val en belandde zijn bromfiets op de rijbaan waar een auto gelukkig nog tijdig kon stoppen. De jongen kwam hard ten val en klaagde over veel pijn aan de heup en de voeten. Een ambulance kwam ter plaatse en nam de jongen mee naar het ziekenhuis. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de signalisatie te zetten aangezien de bromfiets op de rijbaan lag. De politie deed er de nodige vaststellingen. (JH)