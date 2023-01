16-jarige loopt hoofdwonde op nadat hij dronken ten val komt met step

Een 16-jarige jongen moest vrijdagnacht naar het ziekenhuis gebracht worden nadat hij een zware val had gemaakt met zijn step. De jongen bleek van de kerstmarkt te komen en was behoorlijk dronken.

Rond 1 uur werden de hulpdiensten opgeroepen om naar de Koksijdeweg in De Panne te gaan. Voorbijgangers hadden daar een jongen bebloed zien liggen op straat. De jongen was bovendien verward. De politie, een ziekenwagen en een MUG-arts snelden ter plaatse.

Al gauw bleek dat de jongen om een onduidelijke reden met zijn step gevallen was toen hij in de Koksijdeweg reed. Het bleek dat hij van de kerstmarkt kwam in De Panne.

Bij zijn val liep hij een gapende hoofdwonde op ter hoogte van zijn linker wenkbrauw. Nadat hij ter plaatse de dringendste zorgen kreeg toegediend werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie nam zijn verklaringen af en hoewel hij na zijn val de hele tijd bij bewustzijn was gebleven kon hij zich niets meer herinneren. De jongeman legde nadien bij de politie een positieve ademtest af.

(JH)