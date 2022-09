16-jarige bestuurder van scooter zwaargewond na botsing met bestelwagen

Maandagavond kwam het in de Ringlaan tot een aanrijding tussen een scooter en een bestelwagen. De bestuurder van de scooter werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop.

“Ik ben nog vol in de remmen gegaan maar ik kon hem absoluut niet meer ontwijken!” De bestuurder van de bestelwagen, een zestiger uit Dranouter, was zwaar onder de indruk van het gebeuren. De man reed op de Ringlaan in de richting van de Wervikstraat, toen het ter hoogte van het kruispunt met de Lageweg grondig fout liep.

Vanuit Wervik kwam een 16-jarige Menenaar, aan het stuur van zijn scooter, de Ringlaan opgereden. “Hij vertraagde niet, ging niet in de remmen of keek niet om. Hij reed gewoon de straat over, terwijl ik voorbij reed. De klap was enorm en de bromfietser bleef op straat liggen.”

Enkele mecaniciens die nog aan het werk waren in een nabije garage snelden ter hulp, in afwachting van de ziekenwagen en MUG. “Het zag er niet goed uit”, zuchten ze. “Hij kermde van de pijn en reageerde totaal niet meer als we tegen hem begonnen te praten.”

De jongeman werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De politie opende meteen een onderzoeksdossier om de details van het ongeval bloot te kunnen leggen. Commissaris Vannieuwenhuyse bevestigde het verhaal van de bestuurder van de bestelwagen. Van overdreven snelheid of alcohol was geen sprake.