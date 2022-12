15 kilometer file op E403 tussen Ruddervoorde en Loppem na ongeval met bestelwagen

De ochtendspits richting Brugge is maandagochtend helemaal in het honderd gelopen. Aanleiding was een ongeval met een bestelwagen op de E403 tussen Ruddervoorde en Loppem. Op die E403 was het tot anderhalf uur aanschuiven geblazen en de file reikte tot 15 kilometer ver. Ook op andere wegen was het daardoor erg druk.

Het verkeersongeval gebeurde maandagochtend rond 7.20 uur op de E403 tussen de afrit van Ruddervoorde en de verkeerswisselaar met de E40 in Loppem.

Het ging om een kop-staartbotsing tussen een bestelwagen en een vrachtwagen. De bestelwagenchauffeur zou daarbij gewond zijn geraakt. Net na het vrijgeven van de weg in Ruddervoorde gebeurde om 8.45 uur een nieuw ongeval op de E403, deze keer in de staart van de file in Lichtervelde. Ook daar gaat het om een kop-staartbotsing en daar is de rechterrijstrook versperd.

Via Torhout

Bij het ongeval raakte viel een gewonde die overgebracht werd naar het ziekenhuis. De brandweer en politie plaatsten de nodige signalisatie op de snelweg. Daardoor moest het verkeer lange tijd aanschuiven. Na 8 uur was de file al aangegroeid tot halverwege tussen Lichtervelde en Torhout, goed voor een traject van liefst 15 kilometer. Veel bestuurders probeerden daardoor alternatieve routes maar ook daar liep het verkeer muurvast. Zo was het aanschuiven op de afrit van Ruddervoorde en de afrit van Torhout. Daar groeide dan weer snel een grote file aan op de R34 richting Torhout.

Veel bestuurders reden af in Torhout om zo via de Torhoutsesteenweg naar Loppem te rijden maar ook daar stond snel een half uur file. Om 8.30 uur werd de rijbaan in Ruddervoorde vrij gemaakt maar de files losten zich maar langzaam op. (JH)