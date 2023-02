Varkens komen in aalput terecht in Ruddervoorde: speciaal reddingsteam bevrijdt dieren

Op een varkenshouderij in de Sasputstraat in Ruddervoorde, deelgemeente van Oostkamp, zijn donderdagmorgen een aantal varkens door de vloer van de varkensstal gezakt en in de aalput terechtgekomen.

De brandweer en het speciale dierenteam kwamen ter plaatse om de dieren uit hun benarde positie te bevrijden. Dat nam wat tijd in beslag omdat onder andere de aalput eerst deels leeggezogen diende te worden.