Vals alarm bij Brugse basisschool nadat werknemers vreemde geur waarnemen in gebouwen

Maandagochtend dachten werknemers van de kleuter- en basisschool Sint-Andreas, in de Jacobinessenstraat in Brugge, een ammoniakgeur in de gebouwen waar te nemen. Uit voorzorg werd de brandweer opgeroepen.

Die kwam ter plaatse en voerde in de gebouwen verschillende metingen uit, maar kon geen ammoniak of andere toxische stof vaststellen. Na de controle werd alles veilig verklaard. De lessen en de leerlingen ondervonden geen hinder van het gebeuren.