Vader van Kristof die na een fuif in het water belandde, heeft geen hoop meer: zoekactie levert niets op

“Ik weet wel dat hij niet meer leeft maar we hebben geen houvast”, zegt Marc Claus (65) uit Anzegem. Zijn zoon Kristof (32) belandde zaterdagnacht na een technofeest in Antwerpen in de Schelde en werd meegesleurd door de stroming. Een zoekactie van anderhalf uur leverde niets op.

In de Waagnatie in Antwerpen ging zaterdagavond technofeest Hard Harder Hardst door. Rond 4.45 uur ’s morgens werd de politie ter plaatse geroepen. Een man maakte er amok, vermoedelijk onder invloed van drugs. Op een gegeven moment belandde hij in de Schelde. Omstaanders en beveiligingsagenten probeerden hem nog te redden met een lange stok en een veiligheidsboei maar door de sterke stroming en de getijdenwissel dreef de man snel af.

Hopeloze situatie

Die man bleek later de 32-jarige Kristof Claus te zijn. Hij ging naar school in Oudenaarde en het merendeel van zijn sociaal leven speelde zich daar af. Hij woonde bij zijn vader Marc in Anzegem. Die ging zaterdag ter plaatse in Antwerpen en kreeg daar het vreselijke nieuws te verwerken. “De hulpdiensten zeiden al snel dat de situatie hopeloos was”, zegt Marc bedroefd. “Kristof kon niet meer gered worden. Er zou zelfs al veel geluk nodig zijn om zijn lichaam nog terug te vinden. We houden ons vast aan die strohalm maar we zijn echt de kluts kwijt.”

“In de week werkte Kristof hard als metaalarbeider. In het weekend ging hij wel eens uit maar zelden naar zo’n grote feestjes. Hij ging ook regelmatig naar AA Gent kijken en was fan van motorcross. Als het seizoen begon, was hij de eerste om met kameraden naar de cross te gaan. Hij was overal graag gezien en altijd behulpzaam.”

Openlijk drugsgebruik

Of Kristof zich inliet met drugs, dat weet zijn vader niet maar hij hekelt wel het drugsbeleid en de gevaarlijke omgeving van de Waagnatie. “Mijn stiefzoon ging er even geleden ook naar een feestje en toen viel het hem op hoe openlijk er drugs gebruikt werd. Er werd amper op ingegrepen. Hij vertelde toen ook al dat het er zeer gevaarlijk is in het donker. Zo’n feestzalen zouden eigenlijk niet vlak aan het water mogen liggen.” (JF)