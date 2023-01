Vanmorgen zijn in de Honzebroekstraat in Hooglede de lichamen van een vader en een zoon aangetroffen in de gezinswoning. Drie andere bewoners zijn in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Er is een wetsdokter en een gerechtsdeskundige ter plaatse. Voorlopig wijst alles in de richting van een CO-vergiftiging.

Later meer