Update werkzaamheden na gasontploffing in Oostende

Op bevel van het parket mag er voorlopig niet verder gewerkt worden in de getroffen zone ter hoogte van het kruispunt Christinastraat-Ooststraat. In de overige zones wordt wel verder gewerkt, maar de timing is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Stad Oostende organiseert binnenkort een nieuwe bewonersvergadering voor handelaars en omwonenden.

De aannemer is volop bezig met de werkzaamheden in de Christinastraat. Door de gasexplosie van 13 oktober 2022 werd de timing gewijzigd. Stad Oostende organiseerde hierover een bewonersvergadering op 28 oktober.

De aanleg van de riolering in de Christinastraat tussen de Wittenonnestraat en de Sint-Sebastiaansstraat is nog volop aan de gang. Het slechte weer met hevige regenval van de afgelopen weken zorgde voor vertraging waardoor de vooropgestelde timing van 10 november niet is gehaald. De aannemer probeert de werken zo snel mogelijk af te ronden.

In de getroffen zone (kruispunt Christinastraat – Ooststraat) zijn de werken van Farys afgerond. De geplande rioleringswerken en de werken van Fluvius, Telenet en Proximus kunnen op bevel van het parket voorlopig nog niet worden aangevat. Stad Oostende volgt alles nauwgezet op en hoopt zo snel mogelijk de werken te hervatten.

Stad Oostende organiseert daarom begin december een nieuwe bewonersvergadering. Omwonenden en handelaars zullen hiervoor via een bewonersbrief uitgenodigd worden.

Voor meer informatie kunnen omwonenden terecht bij de directie Openbaar Domein, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be. Handelaars kunnen met vragen terecht bij het Economisch Huis.