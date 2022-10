Uitbaatster van zaak vlakbij: “Tot een minuut voor de ontploffing zelf nog mensen weggestuurd”

In het centrum van Oostende vond vanmorgen een ontploffing gevolgd door een brand plaats. Een ooggetuige zag dat er geen perimeter ingesteld werd.

Ellen Distave, uitbaatster van de interieurzaak Home by Lily in de Hertstraat, was net voor de ontploffing vlakbij de plaats waar de explosie plaatsvond. “Dat was kort voor 11.30 uur”, vertelt ze.

De uitbaatster stelde tot haar eigen verbazing vast dat er geen perimeter ingesteld was na de vaststelling van het gaslek. “Tot een minuut voor de ontploffing plaatsvond kon iedereen nog vlakbij de plaats komen. Het lek was toen al vastgesteld en de brandweer was al ter plaatse.”

Het had dan ook allemaal veel erger kunnen uitdraaien. “Ik vraag me af waarom de hulpdiensten niet eerder een ruime perimeter instelden. Ik en veel anderen konden bij de slachtoffers geweest zijn. Ik heb tot een minuut voor de ontploffing zelf nog mensen weggestuurd.”

