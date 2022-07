Tyne Cot Cemetery even ontruimd na vondst obus tijdens delven nieuw graf in Zonnebeke

Tijdens het graven van een nieuw graf op Tyne Cot Cemetery bij de Zonnebeekse deelgemeente Passendale is een Duitse obus aangetroffen. Een deel van de drukbezochte begraafplaats werd afgesloten in afwachting van ontmijningsdienst DOVO, die het projectiel meenam voor vernietiging.

In de Westhoek worden geregeld projectielen ontdekt van de Groote Oorlog, maar een obus op de grootste Commonwealth begraafplaats ter wereld? Dat gebeurt niet elke dag. Het projectiel werd woensdagmiddag gevonden door medewerkers van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), de organisatie die de begraafplaats beheert en onderhoudt.

Ze waren een nieuw graf aan het graven voor een onbekende Australische soldaat, die er volgende week wordt begraven. Toen de arbeiders het projectiel ontdekten, stopten ze hun werkzaamheden en contacteerden politiezone Arro Ieper.

“Wij kregen de melding om 11.50 uur”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Zoals de standaardprocedure voorschrijft, stuurden we een ploeg ter plaatse. Zij deden de nodige vaststellingen en contacteerden DOVO.”

Perimeter

Er werd een perimeter ingesteld rond het graf met de obus en in afwachting van de komst van de ontmijningsdienst schermden de medewerkers van de CWGC een deel van de begraafplaats af met touwtjes. De mannen van DOVO arriveerden even na 14 uur, haalden het projectiel uit de put en namen het mee voor vernietiging op hun militair domein bij Langemark-Poelkapelle. Het bleek te gaan om een Duits projectiel, dat nooit was afgevuurd.

“Onze mensen weten dat de mogelijkheid bestaat, dat ze tijdens zulke werken een oorlogsprojectiel aantreffen. Zeker op dit slagveld”, stelt Geert Bekaert, area director van de CWGC. “Daarom zijn ze altijd zeer voorzichtig bij het graven en wordt een risicoanalyse gehanteerd.”

Elke dag

Obussen en andere oorlogsprojectielen komen letterlijk nog elke dag naar boven in de Westhoek. “Onze politiezone krijgt dagelijks tussen de vijf en tien oproepen”, aldus Verdru. “De medewerkers van de CWGC hebben goed gehandeld. Zelfs na meer dan honderd jaar vormen deze projectielen een reëel gevaar. We roepen iedereen op om een gevonden projectiel te laten liggen en de politie te verwittigen.”

