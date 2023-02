Twee studenten lichtgewond bij ontploffing van batterijen in hogeschool Vives, 240 anderen geëvacueerd: “Lessen zijn opgeschort”

In het Autotechnologie Centrum van hogeschool Vives in Kortrijk zijn kort na de middag twee lithiumbatterijen ontploft. Twee studenten liepen lichte brandwonden op en moesten naar het ziekenhuis ter controle, maar mochten rond 17 uur alweer naar huis.

Alle 240 studenten en docenten die op het moment in het gebouw waren, moesten naar buiten.

De lithiumbatterijen ontploften tijdens een oplaadsessie, de ontploffing veroorzaakte een steekvlam en heel veel rook in het atelier. De docent en de studenten verlieten meteen het lokaal en waarschuwden de brandweer. Die bluste de batterijen en koelde ze daarna verder af met water.

“We hebben de twee gewonde studenten ook preventief naar het ziekenhuis gestuurd, ter controle”, zegt algemeen directeur-VIVES Joris Hindryckx Gelukkig zijn ze er met lichte brandwonden vanaf gekomen. Ze mochten ondertussen het ziekenhuis verlaten.”

Schade onduidelijk

De juiste oorzaak van de ontploffing is niet duidelijk: de lithium-ionbatterijen zijn klassieke batterijen die gebruikt werden voor een racewagentje op elektriciteit. Een gespecialiseerde firma moet het atelier komen reinigen. Het zal pas ten vroegste vrijdag terug in gebruik kunnen genomen worden. De schade zou vrij groot zijn. “Twee klassen zijn zwaar vervuild”, zegt Frank Devos, woordvoerder bij VIVES. “De lessen zijn er ook opgeschort, er waren op het moment van ontploffing ook geen lessen gepland in de andere lokalen.”