Twee stroompannes in Zarren en Diksmuide treffen 10.000 gezinnen

Liefst 10.000 gezinnen uit vooral Zarren bij Kortemark en Beerst en Esen bij Diksmuide werden zondagavond getroffen door twee stroompannes tijdens de doortocht van storm Franklin. “In de omgeving van Diksmuide kon het euvel vrij snel hersteld worden maar in Zarren duurde de stroompanne nagenoeg drie uur”, zegt David Callens van Fluvius.

Het is vooral het doortrekken van het koufront van storm Franklin dat voor de hevigste rukwinden zorgde. In Zarren ontstond het probleem op het stroomnet al om 20.49 uur. In de Barisdamstraat in Zarren werd een grote steekvlam gezien aan een elektriciteitspaal waar ook de stroomverdelers op zitten. Ook in de Koordhoekstraat werden flitsen gezien nadat stroomkabels tegen elkaar sloegen. Daar ging de brandweer ter plaatse maar kon niets doen.

Tak op leiding gewaaid

“Het was uiteindelijk een tak die op een bovengrondse leiding was gewaaid die voor de stroompanne zorgde”, zegt David Callens van netbeheerder Fluvius. “Dat ging gepaard met nogal wat vonken. Bij die stroompanne waren in totaal 5.000 gezinnen getroffen vooral uit Zarren en omgeving. Dat euvel oplossen nam de nodige tijd in beslag. Pas rond 23.46 uur kon de stroom zowat overal hersteld worden.” Zowat alle straten in Zarren en omgeving werden getroffen zoals op de Staatsbaan, Klerkenstraat, Zarrenplein, Amersveldestraat, Barisdamstraat en alles daarrond.

Tweede grote stroompanne

Alsof dat nog niet genoeg was ontstond tijdens die eerste stroompanne een tweede incident. “Ook dat had met storm Franklin te maken”, zegt David Callens. “De tweede stroompanne gebeurde na de eerste even voor 22 uur. Het ging om een kabeldefect van het middenspanningsnet en gebeurde in Diksmuide. Daar werden naast Diksmuide vooral Beerst en Esen getroffen. Ook hier ging het om zo’n 5.000 gezinnen. Door omschakelingen kon dit euvel sneller verholpen worden. Om 22.35 uur hadden de meeste mensen daar weer stroom.”

Het is mogelijk dat er toch nog aansluitingen in de regio zonder stroom zitten maar de werknemers van Fluvius hebben het door de stormen razend druk en zijn overal de baan op om euvels te herstellen. (JH)