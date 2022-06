Twee Polen verdrinken voor de kust van Blankenberge; oproep om niet te gaan zwemmen in onbewaakte zones

Voor de kust van Blankenberge zijn twee drenkelingen aangetroffen. Het zou om twee Polen gaan, een dertiger en een veertiger. De mannen verdronken toen ze in een onbewaakte zone het water in gingen. De secretaris van de intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV), An Beun, doet nu een oproep naar zwemmers die in zee willen zwemmen: “Zwem alstublieft in bewaakte zones.”

Zaterdagmiddag kwamen twee zwemmers om het leven, nadat ze gingen zwemmen in een onbewaakte zwemzone tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het gaat om twee Polen, iemand van rond de 30 en iemand van rond de 40 jaar.

Naar aanleiding van het incident doet de secretaris van IKWV opnieuw een oproep om alleen te zwemmen in bewaakte zwemzones. “Voor het hoogseizoen zijn niet alle reddersposten bemand. Wel is er in elke kustgemeente minstens één bewaakte zone. Die zones zijn makkelijk te herkennen, redders zijn heel zichtbaar”, zegt An Beun. “Wij doen elk jaar ons uiterste best om te benadrukken hoe belangrijk het is om in een bewaakte zone te gaan zwemmen.”

De zone waar de twee mannen in de problemen kwamen, is bovendien een zone waar nooit redders staan. “Daar is een duinengordel die enkel bereikbaar is via enkele trappen. Hulpdiensten kunnen daar moeilijk aan, daarom blijft de zone onbewaakt.”

“De zee is geen zwembad”

Ook op dagen met mooi weer, kan de zee dus verraderlijk zijn. “De zee is geen zwembad. Er is stroming, er zijn golven en daar moet je rekening mee houden. Bovendien is het water nog heel koud, ook al is het mooi weer. Het kan zwemmers enkel ten goede komen om in een bewaakte zone te gaan zwemmen”, aldus nog Beun.

(WVS/JVMA/Belga)