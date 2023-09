Twee mannen vallen in kanaal in Oostende: een slachtoffer gered, tweede nog vermist

In Oostende kwamen zondagavond twee mannen in moeilijkheden toen ze een bos sleutels uit het water wilden vissen. Een van hen werd gered door een toevallige voorbijganger, een tweede man was omstreeks 21 uur nog steeds vermist.

De hulpdiensten werden zondagavond kort voor 19 uur gealarmeerd door toevallige voorbijgangers. Twee mannen die met hun familie op het zogenaamde Eilandje, vlakbij de Elisabethlaan op de grens van Bredene met Oostende aanwezig waren, kwamen er in moeilijkheden in het kanaal Brugge-Oostende, vlakbij de monding richting zee.

“De sleutelbos van een van de mannen was om onbekende reden vlakbij het brugje ter hoogte van Koninklijk Werk IBIS in het water terechtgekomen”, vertelt Timmy Van Assche, politiewoordvoerder bij politiezone Oostende. “Twee mannen probeerden de sleutelbos nog uit het water te halen en kwamen daardoor zelf in het water terecht.”

Politie-inspecteur op rust schoot ter hulp

Bredenaar Carl (61), politie-inspecteur op non-actief voorafgaand aan zijn pensioen, kwam toevallig met zijn vrouw voorbij op het moment dat beide mannen, twee twintigers, in het water terechtkwamen.

“Toen duidelijk was dat er zich iemand in het water bevond, ben ik er meteen ingesprongen. Getwijfeld? Op zo’n moment telt elke seconde” – Carl (61), Bredenaar die eerste drenkeling redde

“We kwamen per fiets van Oostende en wonen hier vlakbij”, vertelt Carl. “Toen we voorbijkwamen zagen we een familie in paniek. Meteen werd duidelijk dat er zich iemand in het water bevond. Ik ben er meteen ingesprongen. Getwijfeld? Op zo’n moment telt elke seconde.”

© Jeffrey Roos

Carl kon nog net een van de drenkelingen vastgrijpen voor hij kopje onder ging. “De dijk was heel glad en ik kon met de drenkeling niet meer boven geraken”, vervolgt de man. “Omstaanders gooien mij een deken toe, waaraan ze eerst de drenkeling en daarna mij naar boven konden trekken. De man was er slecht aan toe.”

Machteloos

Dat er nog een tweede persoon in het water lag, wist Carl op het moment van de redding nog niet. Pas toen hij boven kwam, werd het duidelijk dat een ander familielid ondertussen kopje onder was gegaan.

“Verschrikkelijk, want op dat moment sta je machteloos. Ik weet dat je in dat water amper een halve meter voor je uit kan kijken. Zelf een zoektocht ondernemen, zou voor mij te gevaarlijk geweest zijn. Ik ken het water, want ik kom hier de voorbije vier jaar elke dag voorbij”, aldus Carl.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en stuurden meteen duikers het water in. De man die uit het water werd gehaald, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Ondertussen gingen duikers op zoek naar de tweede drenkeling, een 29-jarige man uit Oostende. “Het duikteam van de brandweer en een sonar van de scheepvaartpolitie speurden het water af”, aldus de politiewoordvoerder.

Omstreeks 21 uur werd de zoekactie stopgezet. Vermoedelijk dreef het lichaam van het slachtoffer richting zee.