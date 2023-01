Twee broers lopen CO-vergiftiging op door houtkachel

Twee broers uit de Fabrieksstraat in Waregem moesten dinsdagmorgen naar het ziekenhuis met een CO-intoxicatie. Een van hen was bewusteloos geraakt en ook de andere vertoonde symptomen. Een houtkachel was de boosdoener.

De brandweer werd rond 8.30 uur dinsdagmorgen opgeroepen naar een rijwoning in de Fabrieksstraat in Waregem. Daar waren op dat moment twee broers van rond de 70 jaar aanwezig. Een hen was het bewustzijn verloren. Zijn broer verwittigde de hulpdiensten. Bij aankomst stelden die meteen een hoge CO-waarde vast woning.

Later mat de brandweer een waarde van 60 ppm in de woning. Met een dergelijke concentratie aan CO in de lucht, duurt het hooguit een halfuur voor de eerste symptomen van een intoxicatie zich beginnen voordoen. Een van de broers was daardoor bewusteloos geraakt maar ook de andere voelde zich al draaierig. Ze werden beiden naar het ziekenhuis gebracht en zijn aan de beterhand.

Na onderzoek door de brandweer bleek de oorzaak van het incident een houtkachel te zijn. Die werd meteen uit het huis verwijderd. (JF)