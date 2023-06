Twee afgedreven tieners uit zee gehaald in Oostende: “Zwem enkel in bewaakte zones!”

Twee 16-jarige jongeren zijn vrijdagmiddag door de hulpdiensten uit de zee gehaald in Oostende. Dat melden stad Oostende en de politiezone Oostende. De slachtoffers waren door de stromingen in moeilijkheden gekomen. Stad Oostende roept dan ook om altijd waakzaam te blijven en enkel in de bewaakte zones te zwemmen.

Een tiener ging vrijdag rond 15 uur in zee ter hoogte van de Kapucijnenstraat. Op een bepaald moment kwam hij in moeilijkheden door de stroming. Een vriend probeerde hem te helpen, maar ook hij kwam in de problemen. Daardoor dreven ze af in de richting van de westelijke strekdam. Uiteindelijk konden de jongens door de redders en de brandweer uit het water gehaald worden. Een van hen werd voor alle zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis.

Volg instructies op

Naar aanleiding van het voorval roepen stad Oostende en de veiligheidsdiensten iedereen nogmaals op om zeer voorzichtig te zijn en steeds rekening te houden met de gevaren van de zee. “Vandaag is alles goed afgelopen, maar we weten uit het verleden dat het ook anders kan”, aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Aan de strekdammen is zwemmen nooit toegelaten aangezien dit zeer gevaarlijk is. Ga enkel in zee in bewaakte zones en blijft altijd waakzaam.”

Schepen Silke Beirens (Groen) hamert erop dat het belangrijk is om steeds de instructies van de redders op te volgen. “Wie niet goed kan zwemmen, dient te allen tijde beide voeten op de grond te houden. Ook wegblijven van strandhoofden en nooit alleen zwemmen zijn belangrijke tips”, klinkt het.