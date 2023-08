Tunnel onder ‘t Zand even dicht nadat vrachtwagen… zand verliest

Woensdagmiddag even na 13 uur werd melding gemaakt van rookontwikkeling in de tunnel onder ‘t Zand in Brugge. De brandweer rukte uit en vermoedt dat een vrachtwagen die zand verloor voor een stofwolk zorgde.

De opgeroepen hulpdiensten rukten in allerijl uit naar de tunnel onder ‘t Zand. Zolang de oorzaak niet duidelijk was, werd de tunnel in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. Dat leidde meteen tot een klein verkeersinfarct in de omgeving.

Ventilatiesysteem

Het was even zoeken naar de oorzaak maar wellicht zou een overbeladen vrachtwagen met zand aan de basis liggen van de vermeende rookontwikkeling. Het overtollige zand zou in het ventilatiesysteem terechtgekomen waardoor een stofwolk in de tunnel werd geblazen. De brandweer deed nog een controle op alle verdiepingen van de parking maar alles werd uiteindelijk veilig verklaard en terug opengesteld.