Trucker rijdt tijdens manoeuvre boom aan flarden in Handzame

Tijdens het manoeuvreren om achterwaarts een loszone in te rijden reed een vrachtwagenbestuurder donderdagmiddag een boom aan flarden in Handzame. De brandweer kwam de restanten van de boom wegzagen en opruimen.

Het incident gebeurde donderdagmiddag rond 12.30 uur. Een bestuurder van een vrachtwagen wilde in de Kronevoordestraat in Handzame achterwaarts een loszone oprijden aan de Neos tabakfabriek maar schatte dat manoeuvre verkeerd in.

Deels op rijweg

Het gevaarte reed een boom af langs de weg tussen de parkeerstroken in. De boom knakte af en kwam deels op de rijweg terecht en versperde eveneens de toegang tot een woning. De brandweer werd opgeroepen en zij hadden snel de restanten van de boom afgezaagd en de rest opgeruimd. Ook de politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en verhoorde de trucker. Er was geen andere schade. (JH)