Treinverkeer tussen Roeselare en Kortrijk verstoord nadat bromfietser rood licht negeert

Het treinverkeer tussen Roeselare en Kortrijk lag dinsdagmiddag een tijdlang stil na een voorval ter hoogte van de overweg in de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke. Een bestuurder van een brommer snelde er nog over het spoor terwijl de slagbomen al naar beneden waren en de trein zich vlakbij bevond.

Het voorval gebeurde iets voor de middag. Hoewel de slagbomen al naar beneden waren, probeerde een brommer toch nog de treinsporen over te steken. Op dat ogenblik kwam de trein vanuit Brugge richting Kortrijk aangereden. De treinbestuurder hanteerde de noodrem waardoor een aanrijding werd voorkomen en de trein iets verder tot stilstand kwam.

De treinbestuurder was erg onder de indruk van hetgeen er was gebeurd en moest vervangen worden. De treinreizigers moesten niet geëvacueerd worden, maar moesten toch een uurtje wachten vooraleer hun treinrit hervatte. Van de bromfietser is er momenteel geen enkel spoor. De politie startte een onderzoek op. Doordat het treinverkeer een tijdlang stil lag, mag de bromfietser zich aan een gepeperde rekening verwachten.