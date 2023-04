Treinverkeer onderbroken tussen Poperinge en Menen na persoonsaanrijding

Dinsdagnamiddag kwam het in Komen-Waasten tot een aanrijding tussen een trein en een persoon. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Poperinge ondervond hevige hinder.

De aanrijding vond plaats dinsdagmiddag rond 15:45 uur. “Ter hoogte van de overweg in de Kasteellaan werd een persoon door de trein, komende uit Ieper en rijdend in de richting van Kortrijk, gegrepen”, klonk het in een reactie van Infrabel. “De trein kwam tot stilstand ter hoogte van de overgang met de Industrielaan. Ongeveer 80 reizigers waren aan boord en voor hen werden vervangbussen ingelegd. Het treinverkeer zal voor enkele uren zware hinder ondervinden, met de verbinding tussen Kortrijk en Poperinge die compleet werd geannuleerd. De stations tussen Kortrijk en Poperinge worden dan ook niet meer bediend. We raden reizigers dan ook aan gebruik te maken van de bussen van De Lijn, die volgens het reguliere schema rijden.”

Omleiding

Ten gevolge van de aanrijding werden verschillende overwegen in zowel Komen-Waasten als Wervik gesloten. Dit bracht vooral in Wervik heel wat verkeershinder met zich mee, met een piek rond het einde van de schooltijd en de start van het piekuur. Voertuigen werden via een omleiding weggestuurd, waardoor het verkeer in het centrum van Wervik vaak muurvast kwam te staan. Op verschillende plaatsen werd de politie ingezet om de verkeersknopen te ontwarren.”

De politie onderzoekt de zaak. Verschillende indicatoren wijzen in de richting van een wanhoopsdaad.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

🚆 Door een aanrijding in Komen is het treinverkeer verstoord tussen Kortrijk en Poperinge.



⚠️ Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Poperinge en Menen. #NMBS pic.twitter.com/9OvV2wjG5u — NMBS (@NMBS) April 25, 2023