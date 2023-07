Treinverkeer na vijf uren terug hervat: “Gevolgvertragingen blijven mogelijk”

Het treinverkeer tussen Veurne en De Panne werd om 15.50 uur hervat in beide richtingen, dat bevestigt Frédéric Petit van Infrabel. Het treinverkeer lag bijna vijf uren stil na een aanrijding op een overweg rond 11 uur.

Om 11.05 uur kwam de trein die net vertrokken was in De Panne stil te staan na een aanrijding ter hoogte van de overweg in de Pannestraat in Veurne. Op de trein zelf zaten een dertigtal reizigers. De trein kwam stil te staan op de volle sporen enkele honderden meters na de aanrijding en een kilometer voor het station van Koksijde. Omdat de trein zelf niet meer kon doorrijden naar dat station werd een evacuatiebus ter plaatse gestuurd. Zij brachten de reizigers om 12 uur naar het volgende station.

Gevolgvertragingen

Door het onderzoek lag het treinverkeer een hele poos stil en dat had gevolgen voor de vele toeristen die van een dagje zee in De Panne of een dagje Plopsaland wilden genieten. Zij moesten het laatste stuk van het traject tussen Veurne en De Panne met vervangbussen afleggen en dat zorgde voor vertragingen. “Om 15.50 uur werden de sporen in beide richtingen weer vrijgegeven en kunnen de treinen terug rijden”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Er zijn wel nog gevolgvertragingen mogelijk op de spoorlijn.” Maar wie straks dus met de trein vanuit De Panne terug naar het binnenland wil reizen, kan dat. (JH)