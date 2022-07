Treinverkeer ligt even stil door persoonsaanrijding

De trein van 18.58 uur van Kortrijk naar Antwerpen, die met 11 minuten vertraging vertrok, heeft rond 19.25 uur een persoonsaanrijding gehad, iets voor aankomst in het station van Waregem.

Meteen is er spoorwegpersoneel ter plaatse en de hulpdiensten, maar de reizigers zaten een tijdje vast in de trein, waar de spanning werd afgehaald en dus geen airco in werking was. Ook de deuren van de trein bleven uit veiligheidsoverweging gesloten.

Intussen konden de reizigers uit de snikhete trein geëvacueerd worden. Bussen brengen hen naar het dichtst bijzijnde station. (KVDM)