Treinverkeer in Esen vertraagd na botsing met geit op sporen

Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide moest vrijdagmiddag vertraagd worden na een niet-alledaags voorval. Een kudde geiten liep er over de sporen waarna de trein op een geit botste. De politie liet het treinverkeer daarop vertragen.

Het was vrijdagmiddag toen de politie een melding binnen kreeg dat er verschillende geiten losliepen in de Stokerijstraat in Esen, deelgemeente van Diksmuide. Bij aankomst van de politie troffen ze de geiten ook aan.

Gevaarlijke situatie

“Ze liepen vlak bij de sporen wat voor een gevaarlijke situatie zorgde”, zegt commissaris Wim Merlevede van Polder.

“Vlak naast het spoor trof onze ploeg een zieltogende geit aan met verwondingen aan de kop en muil. Het dier was in botsing gekomen met de trein en was weggeslingerd. Het ademde zwaar en lag te zieltogen. Daarop hebben we meteen een dierenarts die vlakbij woont laten komen om het beest te euthanaseren.”

Treinen stapvoets

“Omdat onze ploeg zelf aanwezig was vlak bij de sporen om de andere dieren terug naar de weide te jagen werd contact opgenomen met de alarmcentrale die daarop Infrabel of de NMBS verwittigde. Zo werden zij op de hoogte gebracht van de situatie en werd het treinverkeer op dat traject vertraagd zodat de treinen stapvoets passeerden.”

De machinist zelf heeft wellicht niets gemerkt van de botsing met de geit. De eigenaar werd op de hoogte gebracht om het kadaver op te halen en de rest van de kudde terug veilig in de weide te stoppen. (JH)