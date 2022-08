Tractor verliest olie voor kerk: brandweer moet wegdek reinigen

Een tractor verloor olie ter hoogte van de kerk van het dorpje Zillebeke. De brandweer moest het spoor gaan opkuisen.

In de dorpskern van de Ieperse deelgemeente Zillebeke kwamen zaterdagnamiddag ploegen ter plaatse van politiezone Arro Ieper en Brandweer Westhoek. Op het wegdek voor de Sint-Catharinakerk werd even voor 14.00 uur een oliespoor vastgesteld.

Volgens de politie was de olie afkomstig van een tractor. De vlek was enkele vierkante meter groot. De brandweer reinigde het wegdek, dat enkele jaren geleden pas werd vernieuwd in het kader van een langverwachte dorpskernvernieuwing. De hinder voor het verkeer bleef beperkt.

(TP/ Foto TP)