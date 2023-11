Topgevel van nieuwbouw valt op dak van naastgelegen woning in Beernem

Dinsdagmiddag werd de brandweer opgeroepen om een stabiliteitscontrole te doen van een woning in de Lattenklieverstraat in Sint-Joris, bij Beernem. Maandagavond kwam daar de gevel van een nieuwbouw op het dak van de naastgelegen woning terecht.



De bewoonster zag niet onmiddellijk de ernst van de situatie in en ging op de benedenverdieping slapen. Dinsdagmorgen kwam de schade pas echt aan het licht en werd de brandweer verwittigd. Die oordeelde na een stabiliteitsonderzoek dat de woning niet veilig was en dus werd ze onbewoonbaar verklaard. De topgevel heeft een groot gat in het dak geslagen en onder andere de elektrische leidingen kwamen bloot te liggen. Voor de bewoonster wordt een oplossing gezocht. De aannemer zal de geleden schade dienen te herstellen.