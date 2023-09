Topgevel van buren belandt op dak van basisschool De Kleine Prins: “Maar leerlingen waren nooit in gevaar”

De brandweer moest maandagmorgen uitrukken naar de Kerkstraat in Menen om puin te ruimen op het dak achteraan van basisschool De Kleine Prins. De voorkant bevindt zich in de August Debunnestraat en de buitenmuur van de topgevel van het oud huis van de buren stortte in.

“Dat gebeurde dit weekend en waarschijnlijk zelfs al eerder”, zegt directeur Kristof Casier. “Het is een leerkracht die vanochtend vanuit de klas heeft opgemerkt dat de zijmuur van het huis gedeeltelijk was ingestort op het dak van onze boterhamrefter.”

Nooit gevaar

“Het gebeurde op een moment dat er niemand op school aanwezig was. Er is dus op geen enkel moment gevaar geweest voor de leerlingen. Aan de binnenkant van ons schoolgebouw is er geen schade, alleen het dak aan de bovenkant raakte licht beschadigd.”

“Er werd door de brandweer ook gecontroleerd of er geen verder instortingsgevaar in het huis is. Ondertussen is ook de verzekeraar van de school gecontacteerd en zal de aannemer langskomen om de nodige vaststellingen te doen en het dak van de school – waar nodig – te herstellen.”

“Voor alle duidelijkheid: er is dus niets gebeurd in het schoolgebouw zelf en gaat het schoolleven gewoon verder.” (EDB)