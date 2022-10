Tom krijgt medaille voor heldendaad waarbij hij een bejaarde man van de verdrinkingsdood redde

Eind maart 2016 redde de Roeselaarse politie-inspecteur Tom Joye een bejaarde man van de verdrinkingdood langs het kanaal Roeselare-Leie in Izegem. Vrijdag huldigde het stadsbestuur en de politiezone RIHO hem voor zijn heldendaad. De politieman kreeg een medaille en een diploma van Carnegie Hero Fund. “Ik ben wel trots, maar heb eigenlijk gewoon mijn werk gedaan.”

Op zaterdag 26 maart 2016 redde inspecteur Tom Joye (nu 43) een bejaarde man van de verdrinkingsdood. Samen met een collega reed de politie-inspecteur langs de Noordkaai in Izegem toen een Ford vlak voor hen in het kanaal belandde. De wagen bleef nog even drijven en de bestuurder, een bejaarde man, kon de deur nog openen. “Ik zag dat de man onvoldoende kon zwemmen om zichzelf te redden”, aldus Tom. Hij nam onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid en sprong in het water. Een getuige en Tom’s collega vonden ondertussen een touw waarmee ze Tom en de bejaarde man uit het water konden trekken. Uiteindelijk slaagde men er in om de oudere man veilig aan wal te krijgen. “Ja, het water was fris, maar op dat ogenblijk denk je daar niet aan. In de politieschool hebben we een opleiding gekregen om mensen uit het water te halen. We hebben ons werk gedaan.”

Verschil maken

Bij de politiezone en de stad Roeselare is men erg trots op de heldendaad van Tom. Korpschef Curd Neyrinck diende een dossier omtrent de heldendaad in bij het Carnegie Hero Fund. De organisatie geeft in de vorm van een diploma en bijhorende medaille erkenning aan mensen die een heldendaad hebben gesteld. “Een politie die niet dient, dient tot niet. Iemand redden met gevaar voor eigen leven, is de grootste vorm van helpen van de medemens. We zijn erg trots op jou. Jij hebt aangetoond dat je als politieman – of vrouw het verschil kan maken”, aldus de korpschef.

Tom in 2016 tijdens zijn heldendaad, hij redde een bejaarde man van de verdrinkingsdood. © Stefaan Beel

Tom Joye kreeg vrijdagochtend in ARhus het diploma en de medaille overhandigd. “Deze heldendaad geeft extra uitstraling aan ons korps. Tom is een erg sportieve gast, hij heeft de situatie toen erg goed ingeschat”, aldus commissaris Peter Vandorpe van de politiezone RIHO. De politiezone organiseert volgende week zaterdag opnieuw een jobdag en hoopt opnieuw enkele toekomstige enthousiaste politiemensen zoals Tom Joye te mogen verwelkomen. De politie-inspecteur bleef vrijdagochtend heel bescheiden bij de vele mooie woorden. “Dit is de verdienste van het korps. Ik ben natuurlijk wel trots en zal de medaille een mooi plaatsje geven”, aldus de supersportieve politie-inspecteur die onder andere aan ultralopen doet en dit weekend een deel van het parcours van de Ronde van Lombardije fietst. Met de geredde persoon had hij na het voorval geen contact meer. De bejaarde man is inmiddels reeds enkele jaren overleden.