Toestand van ervaren parachutist (46) die neerstortte in Ledegem is stabiel: oorzaak zou inschattingsfout zijn

Het ongeluk met de parachutist vrijdagavond in Ledegem is te wijten aan een inschattingsfout, zo laat het parket van West-Vlaanderen weten. De man liep meerdere breuken en een klaplong op, maar zijn toestand is stabiel.

De 46-jarige parachutist uit Gent was samen met zestien anderen met een vliegtuig opgestegen in Moorsele om een groepssprong te maken. De man had al pakken ervaring als parachutist, maar het was een tijd geleden dat hij nog deelnam aan een sprong. Op een bepaald ogenblik ging het mis.

Tweede verdieping

“Hij begon te tollen en dan is het standaardprocedure om de hoofdparachute af te gooien en het reserve-exemplaar te gebruiken”, aldus Tom Janssens van het parket. “Maar uit analyse van camerabeelden van een van de deelnemers en van zijn eigen meetapparatuur bleek dat de man een inschattingsfout maakte. Hij opende de reserveparachute te laat en te laag, waardoor hij een val maakte die te vergelijken is met een val vanop de tweede verdieping. Hij landde op een kruispunt in Ledegem.”

Geen derden

Uit vaststellingen van de deskundige was er geen inmenging van derden en evenmin een probleem met de uitrusting.