Tientallen gezinnen zonder water na vijfde lek in dorpsstraat: “Leiding moet dringend vernieuwd worden”

Door een vijfde lek in dezelfde straat zaten tientallen mensen en ondernemers urenlang zonder water in de dorpskern van Langemark. Het gemeentebestuur vraagt De Watergroep nu om de leiding er dringend te vernieuwen. “De asbestleiding ligt er al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw.”

“Ik hoop dat ik tegen 11 uur water heb om mijn aardappelen te koken.” Antoon Vandewiele (66) zit woensdagochtend zonder water en komt in pyjama naar buiten: tegenover zijn woning aan de Boezingestraat was een lek ontstaan bij de inrit van het sportcentrum in de bebouwde kom van Langemark.

De gemeente Langemark-Poelkapelle riep op om geen water te gebruiken tijdens de waterstoring. “Houd alle kranen dicht en laat de wasmachine, afwasmachine en andere elektrische toestellen die aangesloten zijn op het waternet niet draaien”, waarschuwde de gemeente. “Is je kraanwater na de onderbreking geel of lichtbruin? Het water wordt vanzelf weer helder als je de kraan even laat lopen. Het troebele water is niet schadelijk voor de gezondheid. Geen probleem dus als je er per ongeluk van drinkt.”

Verlaagde druk

Volgens De Watergroep kwam een dertigtal huishoudens in de buurt zonder water te zitten en ondervonden huishoudens in omliggende straten een verlaagde druk. Tot op de Markt en de Cayennestraat maakten ondernemers en bewoners melding van waterproblemen sinds 6.30 uur.

“En het zal nog duren tot 16.30 uur”, zegt Geert Decaestecker, die een berichtje van De Watergroep toonde. Geert baat Sportkaffee Eleven uit op de sportsite bij het lek. “Ikzelf heb er gelukkig geen last van omdat ik pas ’s avonds open, maar andere collega’s in de horeca ondervinden wel problemen.”

Asbestleiding

Volgens buurtbewoners ontstaan er de jongste tijd regelmatig lekken in de Boezingestraat binnen de bebouwde kom. “Het vijfde lek in een paar jaar en het vierde in een half jaar”, weet Jean-Marie Callewaert. Als schepen van Nutsvoorzieningen en Openbare Werken (Vooruit) volgde hij afgelopen dinsdag nog een overleg door De Watergroep met de Westhoekgemeenten.

“Ik leerde er dat in totaal 177 gemeenten aangesloten zijn bij De Watergroep”, aldus Callewaert. “In die gemeenten ligt 35.000 kilometer waterleiding met een gemiddelde leeftijd van 36,3 jaar. Volgens mijn informatie ligt de asbestleiding in de Boezingestraat er al sinds halfweg de jaren 60 in de vorige eeuw.”

De vraag rijst waarom nu plots tal van lekken ontstaan in een stuk leiding van bijna 60 jaar oud. “Door de obusputten uit de tijd van den oorlog”, meent Antoon, die al heel zijn leven in de straat woont. “Er ontstaan verzakkingen door die putten.”

Drukschommelingen

De Watergroep denkt eerder aan drukschommelingen in combinatie met de slechte staat van de leidingen en verwijst naar overleg met de gemeente om de leidingen te vervangen.

“De Boezingestraat wordt binnen een paar jaar heraangelegd naar aanleiding van werken om de riolering te scheiden, maar het gaat enkel om het stuk buiten de bebouwde kom richting Boezinge”, vervolgt Callewaert. “De asbestleiding staat dus niet op de plannen van De Watergroep in de komende jaren. Onze gemeente vraagt nu om die leiding toch dringend te vernieuwen.”

De gemeente kreeg de voorbije paar jaar ook klachten over verminderde druk. “Vooral langs de Brugseweg in het dorp Sint-Juliaan”, aldus Callewaert. “Nadat we dit meermaals hebben aangekaart bij De Watergroep werd mogelijk een drukverhoging uitgevoerd. Dat kan ook een factor zijn bij het ontstaan van die recente lekken, in combinatie van de ouderdom van de leidingen en trillingen door zwaar vervoer.” (TP)