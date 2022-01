Tiental bewoners geëvacueerd na brandmelding in Blankenberge

Rond de middag zijn vrijdag een tiental bewoners van een appartementsblok in de A. Ruzettelaan in Blankenberge geëvacueerd.

Een bewoner van één van de appartementen had er een pot die op het vuur stond uit het oog verloren. Toen die hevig begon te roken, trad het automatisch brandalarm in werking. De toegesnelde brandweer diende het appartement te ventileren maar grote schade bleef uit. Na een klein halfuur was de situatie genormaliseerd en kon iedereen terug naar zijn woning.