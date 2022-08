Tienjarig jongetje nipt van verdrinking gered door alerte strandredders in De Panne

Dankzij de snelle reactie van alerte strandredders kon donderdagmiddag voorkomen worden dat een tienjarig jongetje verdronk in zee in De Panne. “De redders hadden het gelukkig op tijd in de gaten en konden het jongetje uit het water halen”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV).

Het incident gebeurde in de loop van donderdagnamiddag op het strand in De Panne. Een tienjarig jongetje was er in zee aan het spelen maar kwam in de problemen. Het kind ging kopje onder en kreeg zeewater binnen.

De strandredders stonden op een lijn opgesteld en kregen het kind in de smiezen. “Gelukkig waren de redders alert en grepen ze snel in”, zegt An Beun van IKWV. “Ze gingen het water in en konden het kind tijdig redden van de verdrinking. Het mocht zeker niet lang duren want het kind was echt in de problemen. Gelukkig is alles dus goed afgelopen.”

Druk op de stranden

Het jongetje bleef de hele tijd bij bewustzijn en kreeg op het strand medische verzorging. Op het strand van Koksijde ter hoogte van reddingspost Ster der Zee moesten de redders rond 16.30 uur ook ingrijpen. Daar dreigde een vrouw kopje onder te gaan maar ook zij konden tijdig geholpen worden. Daar was de situatie snel opgelost.

Het blijft de laatste dagen druk op de stranden. “Normaal neemt de grootste drukte na 15 augustus af maar nu zeggen de strandredders dat het druk blijft op de stranden”, vervolgt An Beun. “Het mooie weer en de hoge temperaturen spelen daar zeker een rol in. In de voormiddag is het soms bewolkt en rustiger maar in de namiddag neemt de drukte toe.”

Ook volgende week worden opnieuw hogere temperaturen voorspeld en zal het wellicht nog druk zijn op het strand.

